بالصور- السيطرة على حريق بجوار محطة قطار أشمون بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

05:12 م 22/04/2026
    تصاعد أعمدة الدخان
    نشوف حريق بأشمون
    السيطرة على حريق أشمون

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز ومدينة أشمون اليوم الأربعاء، على حريق اندلع بالقرب من محطة قطار أشمون، دون وقوع إصابات، مع الانتهاء من أعمال التبريد بشكل كامل لمنع تجدد النيران.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بنشوب حريق في محيط محطة القطار، ما استدعى تحركًا سريعًا من الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية.

تدخل سريع

انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وبدأت على الفور في محاصرة النيران والسيطرة عليها، لمنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، خاصة مع قرب الموقع من حركة القطارات.

انتهاء التبريد

نجحت القوات في إخماد الحريق بالكامل، تلاها تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وسط متابعة ميدانية من الجهات المختصة.

تحقيقات جارية

حررت الجهات المعنية محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق المنوفية الحماية المدنية محطة قطار

سي بي إس: قدرات إيران العسكرية تفوق ما تعترف به إدارة ترامب علنًا
شئون عربية و دولية

"شبورة مائية وارتفاع في الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس غدًا

الإعدام شنقًا لمتهم باغتصاب ابنته في الطالبية
نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-

