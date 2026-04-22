سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز ومدينة أشمون اليوم الأربعاء، على حريق اندلع بالقرب من محطة قطار أشمون، دون وقوع إصابات، مع الانتهاء من أعمال التبريد بشكل كامل لمنع تجدد النيران.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بنشوب حريق في محيط محطة القطار، ما استدعى تحركًا سريعًا من الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية.

تدخل سريع

انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وبدأت على الفور في محاصرة النيران والسيطرة عليها، لمنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، خاصة مع قرب الموقع من حركة القطارات.

انتهاء التبريد

نجحت القوات في إخماد الحريق بالكامل، تلاها تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وسط متابعة ميدانية من الجهات المختصة.

تحقيقات جارية

حررت الجهات المعنية محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.