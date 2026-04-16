قال الشاب "إسلام" الشهير بضحية بنت إبليس، عقب عودته لأسرته الحقيقية، وتطابق بصمته الوراثية، إن والده ليبي الجنسية لكنه ولد في مصر قبل 43 عامًا.

وأعلن الشاب إسلام" عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، عن تطابق البصمة الوراثية (DNA) مع أسرة في ليبيا، إذ يحمل والده الحقيقي الجنسية الليبية لكنه عاش لفترة في مصر.

وأحيا مسلسل "حكاية نرجس" واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات، وهي قصة السيدة المعروفة بلقب "عزيزة بنت إبليس"، التي ارتبط اسمها باختطاف عدد من الأطفال بسبب معاناتها من العقم.

تفاصيل اختطاف "إسلام" وعودته لأسرته الحقيقية

وأضاف "إسلام" في بث مباشر، أن لديه 20 أخ وأخت في أسرته الحقيقة، منهم 9 رجال و11 فتاة، وترتيبه الرابع بين أشقائه.

وأوضح أنه تم اختطافه من داحل مستشفى الشاطبي في الإسكندرية وعمره شهر ونصف تقريبًا، ومنذ نشأته وهو يبحث عن أسرته الحقيقية.

وبدأت رحلة "إسلام" للبحث عن أسرته، حيث لم يستسلم إسلام وتحولت حياته إلى رحلة طويلة للبحث عن هويته الحقيقية، وأجرى نحو 57 تحليل حمض نووي مع 57 عائلة تعتقد أنه ابنها المفقود، لكن كل النتائج كانت سلبية.

