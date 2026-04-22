تمكنت الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، من تحديد هوية شاب عُثر على جثته طافية في مياه البحر بمنطقة ميناء الصيد.

بيانات المتوفى

وكشفت التحريات المبدئية أن الجثمان يعود للشاب عبد الله خالد المحمدي فؤاد الشافعي، يبلغ من العمر 25 عامًا، ومقيم بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

انتشال الجثمان ونقله للمشرحة

يشار إلى أن الأجهزة المختصة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على الجثمان طافيًا، وعلى الفور تم انتشاله ونقله إلى مشرحة مستشفى النصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، تحت تصرف جهات التحقيق.

تحقيقات مستمرة

وتكثف الجهات المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من أسباب الوفاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال