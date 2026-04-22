قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة السيدة المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة خنقًا داخل شقتها بمدينة الشروق، إلى جلسة 9 مايو المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامها بقتل أطفالها الثلاثة بعد انفصالها عن زوجها، وعجزها عن سداد المصروفات الدراسية، وفق ما ورد بأمر الإحالة.

قضية مقتل 3 أطفال على يد والدتهم

وباشرت جهات التحقيق الواقعة عقب العثور على جثث ثلاثة أطفال داخل شقة سكنية بإحدى المناطق بمدينة الشروق، بعد أن قامت الأم بتسليم نفسها لقوات الشرطة، مدعية مرورها بأزمة نفسية حادة بسبب ضائقة مالية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثامين تعود لأشقاء تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا، وعُثر عليهم داخل حجرات متفرقة بالشقة، وبمناظرتهم تبين وجود آثار خنق حول الرقبة دون إصابات ظاهرية أخرى.

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل أطفالها خنقًا

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الجيران وشهود العيان، الذين أكدوا أن الأم كانت تمر بحالة من الضيق والاكتئاب خلال الفترة الأخيرة، بسبب ظروف مادية صعبة وعدم قدرتها على سداد المصروفات الدراسية لأبنائها.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الواقعة، مؤكدة أنها أقدمت على قتل أطفالها خنقًا بعد شعورها بالعجز واليأس من توفير احتياجاتهم المعيشية.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين الضحايا وبيان سبب الوفاة بدقة، كما كلفت بإعداد تقرير نفسي عن حالة المتهمة، إلى جانب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)