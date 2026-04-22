في إطار التزام وزارة العدل بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز نفاذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة المصرية، دشن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن أداء دين النفقة، في إطار إجراءات منظمة تضمن سرعة التنفيذ ودقته من خلال التنسيق بين الجهات المعنية.

وتعتمد المنظومة الجديدة على ربط إلكتروني شامل بين المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي و14 جهة حكومية، بما يضمن سرعة تنفيذ قرارات التعليق فور صدور حكم قضائي واجب النفاذ، مع متابعة دقيقة لحالات الامتناع عن السداد.

يقدم "مصراوي" في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن منظومة تعليق الخدمات الحكومية على الممتنعين عن سداد النفقة، وآليات تطبيق القرار الجديد الصادر عن وزارة العدل، بدءًا من طريقة تقديم الطلبات داخل المحاكم الابتدائية، مرورًا بالخدمات التي يشملها التعليق، وصولًا إلى المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ، وكيفية استعادة الخدمات بعد السداد، والمستندات المطلوبة، في إطار منظومة إلكترونية متكاملة تستهدف حماية حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعّال وسريع:

س: ما هو القرار الجديد الصادر بشأن الممتنعين عن سداد النفقة؟

ج: أصدرت وزارة العدل قرارًا بتفعيل منظومة إلكترونية لحرمان الممتنعين عن سداد النفقة من عدد من الخدمات الحكومية، وذلك في حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ وامتناع الشخص عن السداد، بهدف ضمان تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الأسرة.

س: إزاي أقدم طلب ضد الممتنع عن سداد النفقة؟

ج: يتم التقديم من خلال:

التوجه إلى مكتب شؤون الأسرة داخل المحكمة الابتدائية

تقديم طلب رسمي بتعليق الخدمات على المحكوم عليه

إرفاق المستندات المطلوبة

يتم فحص الطلب خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة

بعد القبول يتم رفع البيانات إلى بنك ناصر الاجتماعي لتنفيذ القرار

س: ما هي الطلبات أو الخدمات التي يتم تعليقها؟

ج: تشمل المنظومة تعليق عدد كبير من الخدمات الحكومية، أبرزها:

رخص القيادة المهنية وتراخيص المحال

تراخيص البناء وتوصيل المرافق

بطاقات التموين وإضافة المواليد

كارت الفلاح والخدمات الزراعية

تصاريح العمل والتراخيص المهنية

خدمات الشهر العقاري والتوثيق

خدمات السياحة والفنادق

بعض خدمات الكهرباء والجمارك

خدمات المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية

ويصل عددها إلى ما بين 34 و52 خدمة حكومية.

س: ما الهدف من تطبيق هذه المنظومة؟

ج: تهدف المنظومة إلى حماية حقوق النساء والأطفال، ومنع المماطلة في تنفيذ أحكام النفقة، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال وسائل ضغط قانونية تضمن التزام المحكوم عليهم بالسداد.

س: كيف يتم تنفيذ قرار تعليق الخدمات؟

ج: يتم التنفيذ عبر منظومة إلكترونية تربط بين المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي و14 جهة حكومية، حيث تُرسل بيانات المحكوم عليهم إلى الجهات المختصة فور امتناعهم عن السداد، ويتم تعليق الخدمات بشكل فوري.

س: ما هي آلية تقديم الشكاوى أو الطلبات؟

ج: يتم تقديم الطلبات من خلال 38 مكتبًا داخل المحاكم الابتدائية، ويتم فحص الطلب خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة فقط قبل اتخاذ القرار وتفعيله.

س: هل القرار يقتصر على عدد محدد من الخدمات؟

ج: في التطبيق العملي يشمل القرار ما بين 34 إلى 52 خدمة حكومية، موزعة على 10 وزارات وجهات حكومية، ويتم تحديث القائمة وفق آليات التنفيذ.

س: ماذا يحدث بعد صدور قرار التعليق؟

ج: يتم وقف استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية فورًا، ولا يمكنه إجراء أي معاملات مرتبطة بالنشاط المهني أو الخدمات الأساسية حتى سداد النفقة.

س: كيف يمكن للمحكوم عليه استعادة الخدمات؟

ج: يمكنه استعادة جميع الخدمات فور سداد كامل المبالغ المستحقة، بشرط الحصول على شهادة براءة ذمة رسمية تثبت سداد النفقة.

س: ما المستندات المطلوبة لرفع التعليق؟

ج: تشمل المستندات:

صورة الحكم القضائي واجب النفاذ

بيان بالنشاط المهني للمحكوم عليه

صورة بطاقة الرقم القومي

شهادة براءة ذمة من بنك ناصر الاجتماعي

س: من يقوم بإخطار الجهات الحكومية بالتنفيذ؟

ج: بنك ناصر الاجتماعي هو الجهة المختصة بإرسال بيانات المحكوم عليهم إلى الجهات الحكومية المعنية لتطبيق قرار تعليق الخدمات ورفعها بعد السداد.

س: ما الفرق بين القرار الجديد والآليات السابقة؟

ج: القرار الحالي يمثل منظومة أكثر تكاملًا وربطًا إلكترونيًا بين الجهات المختلفة، مع سرعة تنفيذ تصل إلى 72 ساعة، وتوسيع نطاق الخدمات المتأثرة لتشمل قطاعات متعددة بشكل أكثر شمولًا.

س: ما الأثر المتوقع من تطبيق القرار؟

ج: من المتوقع أن يسهم القرار في تقليل حالات الامتناع عن سداد النفقة، وردع غير الملتزمين، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية، بما يضمن حماية حقوق الأسرة واستقرارها، خاصة للأطفال.

س: هل القرار دائم؟

ج: نعم، يظل ساريًا طالما استمرت حالة الامتناع عن السداد، ويتم رفعه فقط بعد السداد الكامل وإثبات ذلك رسميًا.

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

