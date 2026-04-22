إعلان

ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان

كتب : محمود الطوخي

04:03 م 22/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمالية انطلاق جولة جديدة من المباحثات الدبلوماسية لإنهاء حرب إيران في وقت قريب، مشيرا إلى أن هذه الأنباء المرتقبة قد تصدر بحلول يوم الجمعة المقبل.

وأكد ترامب في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، أن هذا الاختراق المحتمل "ممكن"، تزامنا مع المساعي الإيرانية الرامية للوصول إلى خطة عمل "موحدة" لتقديمها إلى الإدارة الأمريكية.

مستجدات مفاوضات إيران وأمريكا المرتقبة

وكشفت مصادر باكستانية، عن وجود "أخبار سارة" تتعلق بفرص عقد جولة ثانية من المباحثات بين طهران وواشنطن، مشيدة بجهود الوساطة الإيجابية التي تُبذل حاليا، مما يجدد إمكانية الجلوس على طاولة مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا خلال فترة زمنية تتراوح بين 36 إلى 72 ساعة القادمة.

ويأتي هذا التطور التدريجي في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار، لمنح القيادة الإيرانية التي وصفها بالمنقسمة فرصة للتوصل إلى "مقترح موحد".

وكان ترامب أوضح في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" أمس الثلاثاء، أنه أصدر توجيهات صريحة للجيش الأمريكي بمواصلة الحصار البحري، والبقاء على "أهبة الاستعداد والقدرة" للتعامل مع كافة السيناريوهات، مؤكدا استمرار التهدئة حتى تقديم طهران لمقترحها والانتهاء من المناقشات النهائية في ملف حرب إيران.

جهود الوساطة لمنع استئناف حرب إيران

وأفاد مصدر باكستاني مطلع، بأن إسلام آباد واصلت خلال الساعات الماضية العمل المكثف عبر قنواتها الدبلوماسية مع طهران، مستندة في تقديراتها الزمنية لاستئناف مفاوضات إيران وأمريكا إلى نتائج هذا الحراك المستمر.

وأكد المصدر أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال صامدا ميدانيا رغم تصاعد حدة الخطاب السياسي، وهو ما يعد دليلا على وجود نوايا إيجابية لدى الطرفين لتجنب التصعيد العسكري، حيث لم يُسجل أي تحرك هجومي.

وشددت المصادر على أن باكستان لا تزال تلعب دور الوسيط الرئيسي والوحيد القادر على تقريب وجهات النظر لإنهاء أزمة حرب إيران بشكل دائم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

مدارس

شئون عربية و دولية

سينما

أخبار السيارات

رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

