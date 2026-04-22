من الجيزة إلى الشرقية.. كيف نجحت "الداخلية" في تتبع خط سير فتاة البدرشين؟

كتب : علاء عمران

01:06 م 22/04/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب فتاة بمحافظة الجيزة، وذلك عقب تلقي بلاغ من والدها لمركز شرطة البدرشين يفيد بتغيبها بعد خروجها لتلقي درس خصوصي.
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الفتاة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث جرى العثور عليها.
لغز تغيب فتاة من الجيزة والعثور عليها بالشرقية
وبمواجهتها، أقرت بأنها تركت منزلها بإرادتها نتيجة سوء معاملة أسرية، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي أذى خلال فترة غيابها.
وتم استدعاء أسرتها وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة زارة الداخلية غيب فتاة الجيزة

