"كان واقف بجوار سيارته".. تفاصيل دهس فني أجهزة طبية في العمرانية

كتب : صابر المحلاوي

04:56 م 22/04/2026

جثة- أرشيفية

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة مصرع فني أجهزة طبية إثر حادث تصادم بمنطقة العمرانية.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي؛ لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان وقائد السيارة المتسببة في الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات التصادم وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع فني أجهزة طبية يبلغ من العمر 50 عامًا، حيث تبين من المعاينة الأولية أنه كان يقف بجوار سيارته الملاكي قبل أن تصدمه سيارة أخرى تسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم التحفظ على السائق والسيارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

النيابة العامة الجيزة وزارة الداخلية

تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
لماذا تسابق بنكي الأهلي ومصر على رفع سعر الفائدة على الشهادات؟
"كان يستعد لزفتها فنعاها".. شقيق عروس الشرقية يودعها بكلمات مؤثرة
ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان
