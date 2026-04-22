

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة مصرع فني أجهزة طبية إثر حادث تصادم بمنطقة العمرانية.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي؛ لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان وقائد السيارة المتسببة في الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات التصادم وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع فني أجهزة طبية يبلغ من العمر 50 عامًا، حيث تبين من المعاينة الأولية أنه كان يقف بجوار سيارته الملاكي قبل أن تصدمه سيارة أخرى تسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم التحفظ على السائق والسيارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

