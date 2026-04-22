تشهد الإسكندرية أجواء ربيعية مميزة تتسم بصفاء السماء وسطوع الشمس وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى 23 درجة مئوية، ما يجعلها فرصة جيدة للتوجه إلى الشواطئ والكورنيش في عروس المتوسط.

43 شاطئًا تستقبل المواطنين

"مصراوي" يستعرض خريطة وأسعار الشواطئ المفتوحة أمام المواطنين في الإسكندرية، إذ يوجد عدد من الشواطئ مازالت خارج الخدمة في الوقت الحالي، نظراً لافتقارها لاشتراطات السلامة البحرية.

ووفقًا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، يوجد 43 شاطئًا مفتوحة أمام الرواد على مدار اليوم، بواقع 19 شاطئاً في القطاع الشرقي و24 شاطئاً في القطاع الغربي.

5 شواطئ عامة

وأشارت إلى أن الشواطئ المفتوحة تتوزع بواقع 5 شواطئ عامة بتذكرة تبلغ 5 جنيهات وهي"جليم العام، المكس العام، شهر العسل العام، الهانوفيل العام"، و5 شواطئ سياحية بتذكرة 25 جنيه للفرد وهي" ستانلي، البوريفاج، جزيرة الذهب، محمود سعيد، طاحونة المندرة".

ويفتح 18 شاطئًا تعرف بـ "الخدمة لمن يطلبها" أبوابها أمام الجمهور بتذكرة تبلغ 10 جنيهات وهي "أبو العباس، الدخيلة الشرقي، الدخيلة الغربي، بليس 1، هدير، تقسيم الملاح، السلام 1، زهراء الهانوفيل، الكناري، مارينا أبو يوسف، أبو يوسف 1 الشرقي، أبو يوسف 2 الغربي، فاميلي بيتش الشرقي، فاميلي بيتش الغربي، شط الإسكندرية الغربي، الصفا، كرير 1 الشرقي، الزهور".

سعر تذكرة دخول الشواطئ المميزة

أما الشواطئ المميزة التي تستقبل الرواد بتذكرة 15 جنيه، فتشمل 15 شاطئًا هي "أبو قير الشرقي، عروس البحر، السلسلة، بحري، الأنفوشي، رأس التين الشرقي، نبيل الشاذلي، كافتيريا الهانوفيل، الهانوفيل الشرقي، شهر زاد، السلام 2، وانلي، العصافرة، إسكندر، المندرة المميز".

حظر نزول البحر بـ 27 شاطئًا

كانت إدارة السياحة والمصايف أعلنت في وقت سابق أن 27 شاطئاً مازالت خارج الخدمة في الوقت الحالي، نظراً لعدم جاهزيتها الفنية لاستقبال المواطنين وافتقارها لاشتراطات السلامة البحرية.

وشددت على أن التواجد في هذه الشواطئ يمثل خطورة داهمة على أرواح الرواد، حيث لا يتوافر بها أحبال أمان داخل المياه، وتفتقر لوجود منقذين معتمدين أو شركات إنقاذ متخصصة.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلو هذه الشواطئ من وسائل الإنقاذ البحرية السريعة مثل "اللانش" و"الجيت سكي"، فضلاً عن غياب الرايات الإرشادية وأبراج المراقبة الضرورية لمتابعة حالة البحر.

ممنوع نزول شاطئ النخيل

ونفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فتح شاطئ النخيل بحي العجمي للجمهور وتحديد أسعار للدخول.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، منوهة أن شاطئ النخيل مازال مغلقًا، وغير جاهز لاستقبال الرواد في الوقت الحالي، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين.