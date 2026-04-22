رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عامل من قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض بنطاق منطقة دار السلام بالقاهرة.

كواليس مشاجرة الجيران وضبط المتهمين والسلاح

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة دار السلام بين طرف أول (عامل "مصاب") وطرف ثان (3 أشخاص "بينهم مصابان") بسبب خلافات حول الجيرة، تبادلوا خلالها التعدي بالضرب مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها. وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني "السلاح الأبيض" المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

