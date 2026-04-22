سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الهانوفيل التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصابات.

بلاغ وتحرك فوري

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بشقة في شارع الهانوفيل بدائرة القسم، وانتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ.

المعاينة الميدانية وحجم التلفيات

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول المكان لحماية المارة ومنع امتداد النيران إلى الشقق المجاورة، فيما تبين من الفحص نشوب بشقة في الطابق التاسع بعقار بالشارع المشار إليه.

سبب نشوب الحريق

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق إثر حدوث ماس كهربائي بشاحن هاتف محمول وامتداد النيران لمحتويات الشقة، ما تسبب في أضرار كبيرة وتفحم محتويات غرفتين و"انتريه".

إخماد النيران دون إصابات

ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي طوابق العقار، وذلك دون حدوث أي إصابات.

حُرر محضر بالواقعة في قسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق