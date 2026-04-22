تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة منشأة القناطر.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، لبيان سبب الوفاة بدقة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال أسرة الشاب، لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

العثور على شاب متوفى داخل غرفته

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان شاب معلقًا داخل إحدى غرف الشقة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث الجيزة إلى محل الواقعة.

وبالفحص، تبين أن المتوفى يعمل نجارًا مسلحًا، وأنه عُثر عليه معلقًا باستخدام حبل مربوط بجنش السقف داخل غرفته.

لغز وفاة شاب داخل شقته بالجيزة

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، على خلفية فسخ خطوبته، وهو ما يرجح إقدامه على إنهاء حياته، وفقًا لما أشارت إليه التحريات المبدئية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، مع طلب استكمال التحريات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

اقرأ أيضا:

