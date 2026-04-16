كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى والبرامج التلفزيونية بشأن اختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل مستشفى الحسين الجاميع بالقاهرة.

بلاغ بخطف طفلة من مستشفى الحسين

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة الجمالية من سيدة بتعرض طفلتها الرضيعة للاختطاف أثناء تواجدها بالمستشفى.

الداخلية تحدد المتهمة بخطف طفلة مستشفى الحسين

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر) وبصحبتها الطفلة المختطفة، كما تبين من الفحص ان المتهمة أوهمت زوجها بكونها حامل لسابقة تعرضها للإجهاض، واختطفت الطفلة وادعت بولادتها.

اعترافات المتهمة بخطف طفلة مستشفى الحسين

على الفور تم عرض الطفلة على مستشفى الشرطة للتأكد من سلامتها، حيث تم التأكد من كونها بحالة صحية جيدة وتم تسليمها لذويها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

