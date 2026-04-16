الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

كتب : مصراوي

07:58 م 16/04/2026 تعديل في 08:00 م

المتهمة بخطف طفلة من مسنشفى الحسين الجامعي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى والبرامج التلفزيونية بشأن اختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل مستشفى الحسين الجاميع بالقاهرة.

بلاغ بخطف طفلة من مستشفى الحسين

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة الجمالية من سيدة بتعرض طفلتها الرضيعة للاختطاف أثناء تواجدها بالمستشفى.

الداخلية تحدد المتهمة بخطف طفلة مستشفى الحسين

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر) وبصحبتها الطفلة المختطفة، كما تبين من الفحص ان المتهمة أوهمت زوجها بكونها حامل لسابقة تعرضها للإجهاض، واختطفت الطفلة وادعت بولادتها.

اعترافات المتهمة بخطف طفلة مستشفى الحسين

على الفور تم عرض الطفلة على مستشفى الشرطة للتأكد من سلامتها، حيث تم التأكد من كونها بحالة صحية جيدة وتم تسليمها لذويها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة
قضية "العمي الجماعي" .. قرار من الجنح بشأن محاكمة اطباء مستشفى 6 أكتوبر
تحليل DNA الفيصل.. أسرة رضيعة الحسين بعد رجوعها: لم نشاهد "حكاية نرجس"
"طاقتهم حلوة" أبراج ينجذب لها الحظ السعيد.. هل انت سعيد الحظ؟
قضية "العمي الجماعي" .. قرار من الجنح بشأن محاكمة اطباء مستشفى 6 أكتوبر
قضية "العمي الجماعي" .. قرار من الجنح بشأن محاكمة اطباء مستشفى 6 أكتوبر

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
