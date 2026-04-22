شهدت النيابة العامة، مساء أمس، الموافق 21 أبريل الجاري، احتفالية بمقر مكتب النائب العام، بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد من كبار مسؤولي الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود النيابة لحسن إدارة الأصول، وصون المال العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكامنة، بما يعزز البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية.

النيابة تُسلم طنًا و200 كجم فضة لوزارة المالية

واستُهلت الفعالية بكلمة ألقاها النائب العام المستشار محمد شوقي، أكد خلالها أن النيابة العامة، رغم كونها جهة قضائية أصيلة تختص بالتحقيق والاتهام، لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بل أسهمت في مواجهتها من خلال اختصاصاتها المرتبطة بملفات المضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية.

إنهاء تكدس سيارات "15 مايو" بالكامل

وأوضح النائب العام أن النيابة انتهجت في إدارة المضبوطات الثمينة مسارًا يعتمد على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد، بما ساهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى إنجاز المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، ثم إطلاق المرحلة الثانية خلال الفعالية، بتحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك، وتسليم أكثر من طن و200 كيلوجرام إلى وزارة المالية.

تحويل المضبوطات إلى موارد اقتصادية

كما استعرض ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التحفظ ورفع كفاءتها، وإنهاء التكدس بها، ما مكّن من تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها، وإخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد سنوات من التكدس، إلى جانب إخلاء أراضٍ أخرى بمواقع متفرقة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة استغلالها في المشروعات التنموية.

وفيما يتعلق بملف المطالبات الجنائية، أوضح أن النيابة تبنت نهجًا جديدًا في إدارته، شمل رقمنة الحصر والتصنيف، وتحديد الأولويات، وتفعيل المتابعة الدورية، والحجز الإداري وفقًا للقانون، بما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.

إنجازات جديدة للنيابة في إدارة الأصول

وأشاد الوزراء، خلال كلماتهم، بما حققته النيابة العامة من نتائج عملية في هذه الملفات، مؤكدين أن ما تم إنجازه يعكس تكاملًا مؤسسيًا ونهجًا فعالًا في صون المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول.

رقمنة المطالبات الجنائية لتعزيز التحصيل

وتضمنت الفعالية عرضين مرئيين حول الأراضي التي تم إخلاؤها، ومسار تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، إلى جانب مراسم توقيع وثائق تسليم السبائك الفضية وقطع الأراضي، ووثيقة إعلان انتهاء إخلاء منطقة 15 مايو، أعقبها تبادل الدروع التذكارية بين النيابة العامة والجهات المشاركة.

وأكدت النيابة العامة أن ما تحقق في هذه الملفات يجسد فهمًا متطورًا لدورها، لا يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، بل يمتد إلى الإسهام في صون مقدرات الدولة، وحماية المال العام، ودعم الاقتصاد الوطني.

