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شهد شاطئ دوجا المطل على بحيرة طبريا حادثة أثارت حالة من الذعر في إسرائيل، بعدما تعرض 11 شخصاً لعضات حيوان يُعرف باسم "ابن آوى"، وسط مخاوف سلطات الاحتلال من أن يكون الحيوان مصاباً بداء الكلب.

إصابات خلال رحلة تخييم

ووفقاً لما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن 11 أشخاص تعرضوا للعضات خلال ساعات الليل أثناء وجودهم في منطقة التخييم على شاطئ دوجا المطل على بحيرة طبريا، في حادثة وصفت بأنها من الوقائع النادرة التي شهدتها المنطقة.

وأعلنت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء أن تسعة مصابين، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، نُقلوا إلى مستشفى قريب بعد إصابتهم بجروح طفيفة، وفي المقابل، تلقى شخصان آخران العلاج في موقع الحادث دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى.

أثارت الواقعة حالة من الهلع في إسرائيل، لا سيما أنها شملت عدداً كبيراً من الأشخاص في حادث واحد، وزادت المخاوف مع الحديث عن احتمال إصابة الحيوان بداء الكلب، الأمر الذي دفع الجهات الصحية إلى متابعة الحالة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وفق ما ذكرته الصحيفة.

ابن آوى.. "فيلم رعب" على ضفاف طبريا

ومن جانبها، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ما جرى بأنه أشبه بـ"فيلم رعب على بحيرة طبريا"، في إشارة إلى حالة الذعر والفوضى التي سادت بين المتواجدين في موقع التخييم عقب الهجوم المفاجئ للحيوان على الزوار.