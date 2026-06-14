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"رئة" المغرب.. ماذا قدم أيوب بوعدي مع أسود الأطلس ضد البرازيل ؟

كتب : محمد الميموني

11:59 ص 14/06/2026 تعديل في 12:11 م
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حقق المنتخب المغربي تعادلا ثمينًا مع نظيره البرازيلي منتخب ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة، المكسيك، كندا.


وشهدت مباراة المغرب والبرازيل، مشاركة اللاعب أيوب بوعدي نجم أسود الأطلس أساسيًا ليسجل بذلك ظهوره الأول رفقة منتخب بلاده في المونديال ويحقق حلمه بالمشاركة في العرس الكروي العالمي الذي كان يعد حلم لكل لاعب يمارس كرة القدم.


وقدم بوعدي أداء لافت للغاية مع المغرب ضد السامبا وكان واحدًا من العناصر التي جعلت منتخب أسود الأطلس يتفادي الخسارة ويخرج بنقطة من هذه المواجهة.

ماذا قدم أيوب بوعدي أمام منتخب البرازيل في كأس العالم 2026


1- التمرير وبناء اللعب: مرر 60 تمريرة ناجحة من أصل 66 بنسبة دقة بلغت 91%.


2 - التحكم بالكرة: لمس الكرة 86 مرة، وقام بـ 3 مراوغات ناجحة من أصل 5 محاولات.


3 - الدور الدفاعي: فاز بـ 9 التحامات أرضية من أصل 13، واستعاد الكرة 6 مرات.


4 - التقدم الهجومي: قطع مسافة 196.5 متر عبر 23 عملية تقدم بالكرة لربط الدفاع بالهجوم.


ويذكر أن منتخب المغرب ظهر بشكل مميز ورفع رصيدة بنقطة أمام نظيره البرازيلي في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة،المكسيك ، كندا


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كأس العالم أيوب بوعدي المغرب

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