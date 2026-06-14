أُصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بنطاق مركز الصف بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل انقلاب ميكروباص

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغاً بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي، وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى، وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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