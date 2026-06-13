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سقوط تاجري سجائر مهربة بمطروح والجيزة بحوزتهما 12 ألف عبوة | صور

كتب : علاء عمران

12:01 م 13/06/2026
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    إحباط ترويج 12 ألف عبوة سجائر مهربة
  • عرض 3 صورة
    إحباط ترويج 12 ألف عبوة سجائر مهربة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بمحافظتي مطروح والجيزة، بحوزتهما أكثر من 12 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع في السوق السوداء.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح، قيام المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في الاتجار بالسجائر المهربة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما المضبوطات المشار إليها، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها وتجميعها بغرض إعادة بيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

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وزارة الداخلية سجائر مهربة السوق السوداء الأمن العام

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