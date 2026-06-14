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بسبب "فيديو الصباحية".. كواليس القبض على كروان مشاكل وترحيله إلى الإسكندرية

كتب : صابر المحلاوي

11:42 ص 14/06/2026

كروان مشاكل

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صانع المحتوى الشهير باسم "كروان مشاكل"، لتنفيذ حكم قضائي، صادر بحقه بالحبس لمدة سنتين مع تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومخالفة للقيم والأعراف المجتمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ترحيل كروان مشاكل إلى قسم شرطة الدخيلة

وأكد مصدر أمني لمصراوي، أن الأجهزة الأمنية قامت بترحيل صانع المحتوى "أحمد علي محمد" الشهير بـ"كروان مشاكل"، وسط حراسة أمنية مشددة، متوجهة به إلى قسم شرطة الدخيلة التابع لمديرية أمن الإسكندرية؛ لبدء إجراءات قضاء فترة عقوبته المقررة قانونًا.

تأييد حكم حبس كروان مشاكل ورفض المعارضة

وجاء تحرك الأجهزة الأمنية وجهاز تنفيذ الأحكام، عقب صدور حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، والتي قضت برفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من المتهم، وتأييد الحكم الصادر ضده سابقًا بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ "فيديو الصباحية"، حيث اعتبرت المحكمة أن الطعون المقدمة من دفاع المتهم غير مقبولة لتصبح العقوبة واجبة النفاذ.


وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير محضر ضبط وإجراءات الترحيل تمهيدًا لإيداعه بأحد السجون العمومية لتنفيذ فترة العقوبة.

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