في حي العمرانية بالجيزة، قطع صراخ "أم مليكة" صمت شارع الدكتور فجأة مع مغيب شمس الثلاثاء، كغيره تدخل "فادي ناشد" للدفاع عن جارته حين رأي جيرانه يعتدون عليها بالضرب المبرح، فلم يعلم أن جزاء شهامته "طلقة في الرأس" توقعه قتيلًا قبل تخرجه من الجامعة.

طلقة ثمن الشهامة



لم يكن "أندرو" المعروف بين منطقته "فادي" 22 عامًا (طالب جامعي) خصمًا مع "وليد كشري"( المتهم الأول) وأعوانه 3 آخرين، أو طرفا في النزاع، لكن بمقتله رميًا بالرصاص حال تدخله للدفاع عن جارته زاد من حدة الصراع و أشعل نار الغضب الانتقام في نفوس أسرته من قبل الجيران.

خناقة و عتاب على ضرب إمرأة



بداية القصة المثيرة، بلاغًا تلقاه قسم العمرانية بالجيزة، من أهالى شارع الدكتور يفيد بتعدى 4 أشخاص على ربة منزل بالضرب المبرح بأسلحة بيضاء ووقوع قتيلا من الجيران رميًا بالرصاص نتيجة تدخل لتهدئه الأمور.



المقدم أحمد الأبيض رئيس مباحث العمرانية ترأس فريقًا من رجال البحث الجنائي، انتقلوا إلى موقع الجريمة، وتبين من الفحص العثور على "أندرو ناشد" (22 عاما) جثة هامدة مُصابة بطلق ناري في الرأس، وإصابة سيدة بجرح قطعي غائر في الوجه. إثر إدعاء مشاجرة بين الأخير وجيرانها.

طلقة في الرأس قبل التخرج



أمام رجال المباحث أكد "جاب الله" عم الضحية (شاهد عيان على الجريمة)، أن نجل شقيقه "فادي" ذهب للدفاع عن جارته حين سمع صوت الصراخ العالي، من بطش الجيران الذين تعدوا عليها بالضرب المبرح بالأسلحة البيضاء "سنج ومطاوي" ما تسببوا في إصابتها بجروح قطعية. حسبما أكده العم في بث مباشر لمصراوي.

طلعت لقيت ابن اخويا مقتول قدامي

وأوضح "جاب الله" في أقواله أنه حال فض المشاجرة بين الطرفين سمع صوت إطلاق نار على إثرها أصيب "فادي" بطلقة في الرأس أوقعته قتيلا في الحال: "دخلت الست في شقتها وطلعت لقيت ابن اخويا مقتول على السلم".



أودعت الشرطة جثمان "فادي" في ثلاجة الموتى في مشرحة زينهم، لحين انتهاء النيابة العامة من إجراءات الدفن، وذلك عقب توقع الطبيب الشرعي الكشف الطبي عليه، لإعداد تقرير وافٍ عن الإصابات التي سببت الوفاة.

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