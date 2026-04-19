هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

كتب : محمود الشوربجي

11:56 م 19/04/2026 تعديل في 20/04/2026

الطبيب ضياء العوضي

استبعد مصطفى مجدي صابر، محامي أسرة ضياء العوضي، فكرة تخلص الدكتور ضياء العوضي من حياته، موضحًا أن الوفاة ستكون لأسباب أخرى غير ذلك.

وأكد مجدي، لموقع "مصراوي"، أنه جرى إبلاغه مساء الأحد، بوفاة ضياء العوضي في دولة الإمارات، عقب اتصال جمعه بالسفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.

ولفت محامي الأسرة "لو ضياء كان قد تلقى أية تهديدات من أشخاص أو شركات كان سيُعلن ذلك.. ضياء مبيخافش".

وتابع أنه تم التقدم ببلاغ يوم الخميس الماضي بشأن اختفاء العوضي في الإمارات وحتى صباح اليوم لم يكن هناك أي رد رسمي بالوفاة.

أوضح أن الأمور ظلت كما هي حتى جرى إبلاغهم بشكل رسمي من وزارة الخارجية بوفاة العوضي وتواجده بالطب الشرعي.

مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي والجثمان في الطب الشرعي

وكان مصدر دبلوماسي قال لـ "مصراوي"، إن الطبيب ضياء العوضي توفي اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن شرطة دبي أبلغت القنصلية المصرية في دبي بالواقعة، والجثمان نُقل إلى الطب الشرعي بدولة الإمارات، حيث تجري الجهات المختصة التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الوفاة.

وأكد المصدر أنه لا تتوافر في الوقت الحالي تفاصيل إضافية، وأن الإجراءات القانونية والطبية لا تزال مستمرة.

