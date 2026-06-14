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مدير أمن الفيوم يقود حملة مكبرة لإعادة الانضباط

كتب : عاطف مراد

12:59 ص 14/06/2026
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قاد اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، حملة أمنية للوقوف على الحالة الأمنية بمنطقة الفيوم، بمشاركة عدد من القيادات الأمنية بالمديرية.

وشدد اللواء أحمد عزت، مساعد الوزير مدير الأمن، على نشر الخدمات السرية بكل الشوارع والممرات، لرصد ما يخل أو يهدد الأمن العام من مثيري الشغب.

وكلف اللواء أحمد عزت، الجهات المعنية بالمديرية بنشر الخدمات الأمنية على مدار اليوم الكامل للحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الحملة.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من مخالفات المرور، إلى جانب رفع الإشغالات من الطرق العامة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، تأتي تلك الجهود استمرارًا لخطة وزارة الداخلية في مواجهة كافة صور الخروج عن القانون وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.

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اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم مخالفات المرور وزارة الداخلية

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