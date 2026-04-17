كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تجمع عدد من الأشخاص بمنطقة بولاق الدكرور، وقيامهم بأعمال شغب وإشعال ألعاب نارية وتعطيل الحركة المرورية.

احتفال بالإفراج عن متزعم رابطة غير شرعية يتحول لفوضى

وأوضح مصدر أمني أن الواقعة جاءت احتفالًا بالإفراج عن متزعم إحدى الروابط الرياضية غير الشرعية، والسابق اتهامه في قضايا شغب "سيد مشاغب"، حيث ردد المشاركون هتافات خاصة بتلك الروابط، ما تسبب في ترويع المواطنين.





وعقب تلقي بلاغات من الأهالي، تمكنت القوات من ضبط 6 من المشاركين في التجمع، وجميعهم لهم معلومات جنائية، ومن بينهم الشخص المفرج عنه.



وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على استمرار جهودها في التصدي لأي ممارسات خارجة عن القانون.

