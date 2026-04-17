بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

كتب : صابر المحلاوي

06:07 م 17/04/2026 تعديل في 06:07 م

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تجمع عدد من الأشخاص بمنطقة بولاق الدكرور، وقيامهم بأعمال شغب وإشعال ألعاب نارية وتعطيل الحركة المرورية.

احتفال بالإفراج عن متزعم رابطة غير شرعية يتحول لفوضى

وأوضح مصدر أمني أن الواقعة جاءت احتفالًا بالإفراج عن متزعم إحدى الروابط الرياضية غير الشرعية، والسابق اتهامه في قضايا شغب "سيد مشاغب"، حيث ردد المشاركون هتافات خاصة بتلك الروابط، ما تسبب في ترويع المواطنين.


وعقب تلقي بلاغات من الأهالي، تمكنت القوات من ضبط 6 من المشاركين في التجمع، وجميعهم لهم معلومات جنائية، ومن بينهم الشخص المفرج عنه.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على استمرار جهودها في التصدي لأي ممارسات خارجة عن القانون.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بولاق الدكرور سيد مشاغب ألعاب نارية وزارة الداخلية ضبط متهمين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ مي عزالدين والجمهور يغازلها -صور
زووم

بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لـ مي عزالدين والجمهور يغازلها -صور
بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة
حوادث وقضايا

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة
فاطمة بوش تثير الجدل بتصريحات غير متوقعة عن مسابقات الجمال.. ماذا قالت؟
الموضة

فاطمة بوش تثير الجدل بتصريحات غير متوقعة عن مسابقات الجمال.. ماذا قالت؟

انتبهوا.. خبيرة تحذر مواليد 5 أبراج لهذا السبب
علاقات

انتبهوا.. خبيرة تحذر مواليد 5 أبراج لهذا السبب
انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية
أخبار مصر

انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

