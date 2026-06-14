كشف الدكتور أحمد البيلي وكيل الصحة بالشرقية، عن تفاصيل إنقاذ حياة طفل أصيب بكسر منخسف بالجمجمة ونزيف بالمخ وحروق متعددة بمستشفى كفر صقر نتيجة حادث انفجار.

وكيل صحة الشرقية: إنقاذ حياة طفل إثر تعرضه لحادث انفجار نتج عنه حريق

قال "البيلي"، إن الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى كفر صقر المركزي، بقيادة الدكتور أحمد رفعت الشتري أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمعهد ناصر، نجح في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، بعد وصوله إلى قسم الاستقبال والطوارئ في حالة حرجة إثر تعرضه لحادث انفجار نتج عنه حريق واصطدامه بجسم صلب، مما أسفر عن إصابته بكسر منخسف بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ واضطراب بدرجة الوعي، بالإضافة إلى إصابته بحروق متعددة بالوجه وأجزاء متفرقة من الجسم.

وأوضح في بيان، أنه جرى استقبال الطفل بمستشفى كفر صقر في حالة غير مستقرة، وعلى الفور تم توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة له، والتي أظهرت وجود كسر منخسف بعظام الجمجمة، واسترواح بالمخ، ونزيف فوق الأم الجافية، مع اضطراب بدرجة الوعي، بالإضافة إلى حروق متعددة، مما تتطلب إجراء عملية جراحية بالمخ لإنقاذ حياته.

كيف تم إنقاذ الطفل؟

تم على الفور، التنسيق الفوري مع مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة وغرفة الطوارئ، ومديرة بنوك الدم بالمديرية، لتوفير أكياس الدم اللازمة من أحد بنوك الدم التجميعية، نظراً لندرة فصيلة دم الطفل، وذلك في دقائق معدودة وتم إجراء العملية الجراحية التي تضمنت رفع الكسر المنخسف بعظام الجمجمة، وتفريغ النزيف فوق الأم الجافية، والتعامل مع الجرح القطعي بمنطقة الإصابة، بالإضافة إلى إعطاؤه الدم اللازمة أثناء العملية، والحالة الصحية الآن مستقرة، والطفل يتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف الأطباء بقسم المخ والأعصاب لحين استكمال علاجه، وتماثله للشفاء تماماً.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.