القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الرابع من كأس العالم 2026

تواصل منافسات كأس العالم 2026 إثارة جماهير كرة القدم حول العالم، مع انطلاق مباريات اليوم الرابع من دور المجموعات، وسط اهتمام متزايد من المشجعين بالبحث عن القنوات المجانية الناقلة للبطولة لمتابعة المواجهات المرتقبة.

وتشهد منافسات اليوم الأحد أربع مباريات قوية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث تتواصل مشاركة المنتخبات الأفريقية في سعيها لتحقيق أول انتصاراتها في النسخة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباريات اليوم في كأس العالم 2026

ويفتتح منتخب ألمانيا مواجهات اليوم عندما يلتقي نظيره كوراساو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل أن تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين هولندا واليابان عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

وفي الساعات الأولى من صباح الإثنين، يلتقي منتخب كوت ديفوار مع الإكوادور في مواجهة تجمع بين الكرة الأفريقية وأمريكا الجنوبية عند الثانية صباحًا، بينما يختتم المنتخب التونسي مباريات اليوم بمواجهة قوية أمام السويد في الخامسة فجرًا.

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

القنوات الفرنسية المفتوحة

TF1 HD

M6 HD

W9 HD

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق



التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

القنوات الألمانية

ZDF HD

Das Erste HD

القمر الصناعي: أسترا 19.2 شرق



الترددات: 11362 – 11494

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 22000

القنوات التركية

TRT 4K

القمر الصناعي: تركسات 42 شرق

التردد: 11767

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 15000

TRT Sport

القمر الصناعي: تركسات 42 شرق

التردد: 11793

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 30000

القنوات الإسبانية

La 1 HD

التردد: 12583

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 17900

La 2 HD

التردد: 12630

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 30000

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