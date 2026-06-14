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مدرب المغرب: نريد الذهاب إلي ما هو أبعد من نصف نهائي المونديال

يصل المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للأهلي خلال ساعات إلي القاهرة لبدء مهمته رسميًا مع الفريق الأحمر خلفا للدنماركي توروب الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي بعد الفشل في التتويج ببطولة الدوري والخروج من دوري الابطال الأفريقي من الدور ربع النهائي.

وكلف النادي الأهلي، سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة الأول باستقبال عموتة ومساعديه في مطار القاهرة واصطحابهم إلي مكان قريب من مقر النادي بالجزيرة.

وسيقيم الأهلي مؤتمرًا صحفيًا لعموتة الذي وقع رسميًا مع النادي لمدة موسم واحد، للحديث عن المفاوضات مع النادي وطموحاته مع الفريق في الموسم المقبل.

مدة عقد عموتة مع الأهلي والراتب الشهري

وسيكون عقد عموتة مع الأهلي لمدة موسم واحد قابل للتجديد وسيتقاضي راتبًا شهريا قدره 120 ألف دولار ، كما وضع النادي شرطا جزائيًا يتضمن حصول المدرب علي 3 أشهر إذا قرر النادي التخلص منه قبل نهاية الموسم الأول.

وشهدت المفاوضات مع عموتة مرونة كبيرة من جانب المدرب المغربي الذي رحب علي الفور بتولي المهمة ولم تكن له أية شروط مالية تعجيزية مما سهّل من عملية التفاوض معه وجعل الأهلي يسارع من وتيرة التفاوض.

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