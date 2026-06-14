قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 50 متهماً في القضية رقم 23864 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلامياً بـ“خلية الهيكل الإداري”، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل لاستكمال نظر الدعوى.

تفاصيل اتهام 50 متهما في "خلية الهيكل الإداري"





وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وجهتها جهات التحقيق للمتهمين خلال الفترة من عام 2024 وحتى 15 أغسطس 2025، تضمنت تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بما من شأنه الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر.

كما شملت قائمة الاتهامات، بحسب أمر الإحالة، انضمام ومشاركة بعض المتهمين في الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها، إلى جانب اتهامات بترويج أعمال إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تمويل الإرهاب لجميع المتهمين.