أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أكتوبر ثان"، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل؛ للاطلاع وإعداد الدفاع.

تفاصيل اتهام 23 شخصا في خلية أكتوبر

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 87 لسنة 2026 جنايات أكتوبر ثان، إلى قيام جهات التحقيق بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد أن كشفت التحريات الأمنية تورطهم في أنشطة وتجاوزات قانونية تستهدف المساس بأمن البلاد.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، تهدف بشكل أساسي إلى استخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والاعتداء على المنشآت الحيوية.

تمويل الإرهاب ونقل البيانات السرية

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين في قائمة الاتهامات، تهمة تمويل الإرهاب، وأوضحت التحقيقات أن عناصر الخلية تورطوا في تلقي، ونقل، وتوفير أموال ومهمات كفيلة باستمرار نشاط الجماعة الإجرامي، بالإضافة إلى تداول ونقل بيانات ومعلومات سرية لاستخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية محل الاتهام ضد مؤسسات الدولة.

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