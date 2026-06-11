

وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية استباقية كبرى ضد البؤر الإجرامية المتخصصة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، حيث أكدت معلومات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر قيام عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات ضخمة من السموم بنطاق عدة محافظات تمهيداً لترويجها.

استهدفت القوات الأمنية، بمشاركة قطاع الأمن المركزي، تلك البؤر الإجرامية عقب تقنين الإجراءات، وأسفر التعامل عن مقتل 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة الأقصر، ممن سبق اتهامهم في قضايا اتجار بالمخدرات وسرقات بالإكراه، فيما نجح رجال المباحث في ضبط باقي أفراد تلك البؤر الإجرامية.

تفاصيل المداهمة الأمنية بالأقصر

ضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين كميات ضخمة تجاوزت الطن من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأقراص المخدرة و21 قطعة سلاح ناري متنوعة استخدمتها العناصر الإجرامية في نشاطها، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 119 مليون جنيه، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.