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الداخلية: ضبط 112 ألف مخالفة مرورية و5 أطنان دقيق وقضايا عملات

كتب : علاء عمران

12:25 م 14/06/2026

مخالفات مرورية-أرشيفية

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 112 ألفًا و84 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1123 سائقًا، وتبين إيجابية 39 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات بالطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 472 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل الركاب وشروط التراخيص والأمن والمتانة، إلى جانب فحص 161 سائقًا، ثبتت إيجابية 6 حالات منهم لتعاطي المواد المخدرة، كما ضُبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

ضبط 5 أطنان دقيق مدعم

وفي مجال مكافحة الجرائم التموينية، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المتعلقة بأسعار الخبز الحر والمدعم والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسواق، وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، وضُبط خلالها نحو 5 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

قضايا عملات أجنبية بـ3 ملايين جنيه

كما واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، حيث أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

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وزارة الداخلية مخالفات مرورية الطريق الدائري مخدرات

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