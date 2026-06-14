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يترقب مسؤولو نادي الزمالك حسم ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات المقبلة، بالتنسيق بين إدارة النادي وجون إدوارد المدير الرياضي، في ظل الجدل الدائر حول هوية المدرب الذي سيقود الفريق خلال الموسم الجديد.

موقف معتمد جمال مع الزمالك

وكشف مصدر مطلع أن موقف معتمد جمال، المدير الفني الحالي للفريق مازال قوي، بعدما نجح في قيادة الزمالك للتتويج ببطولة الدوري المصري خلال الموسم الماضي، وهو ما جعله يحظى بدعم عدد من المسؤولين داخل النادي.

وأضاف المصدر أن الاتجاه نحو تعيين معتمد جمال يأتي أيضًا في ظل الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها الزمالك خلال الفترة الحالية، خاصة المتعلقة بسداد الغرامات والأحكام الدولية، الأمر الذي يدفع الإدارة إلى دراسة الخيارات الأقل تكلفة.

قرار جون إدوارد

وفي المقابل، يتمسك جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بخيار التعاقد مع مدير فني أجنبي، معتبرًا أنه الأنسب لطموحات الفريق خلال المرحلة المقبلة، لا سيما مع مشاركة الزمالك المنتظرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن معتمد جمال يظل الخيار البديل الأول في حال تعثر المفاوضات مع المدرب الأجنبي المستهدف، وسط رغبة الإدارة في إنهاء هذا الملف سريعًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جلسة حاسمة مع جون إدوارد خلال الساعات المقبلة، من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن المدير الفني الجديد، ووضع حد لحالة الترقب التي تسيطر على جماهير القلعة البيضاء.

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