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حملات مكثفة.. سحب 842 رخصة وتحرير 1165 مخالفة دراجات نارية بالجمهورية

كتب : علاء عمران

12:22 م 14/06/2026

حملات مرورية

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واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق.

سحب 842 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتمكنت الأجهزة الأمنية من سحب 842 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما تواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد أحد عناصر منظومة المرور الذكية.

ضبط 1165 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة

كما أسفرت الحملات عن ضبط 1165 مخالفة لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة الواقية، في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الأرواح والحد من الحوادث المرورية.

رفع 26 سيارة ودراجة نارية متروكة

وفي سياق متصل، تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والجهات المعنية، من رفع 26 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع والميادين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

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