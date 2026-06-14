أوضحت إدارة منتزه إدكو الترفيهي، حقيقة ما أثير بشأن استمرار غلق المنتزه عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمدينة، مؤكدة أن أعمال الصيانة والتطوير الجارية بدأت قبل الزيارة بمدة كافية، ولا ترتبط بها من قريب أو بعيد.

وأكدت إدارة المنتزه، في بيان توضيحي، أن أعمال الصيانة الدورية والتطوير الشامل بدأت اعتبارًا من الأول من يونيو الجاري، وكان مخططًا لها أن تستمر لمدة 15 يومًا قابلة للزيادة وفقًا لمتطلبات العمل الفنية، مشيرة إلى أن توقيت تنفيذ الأعمال جرى اختياره بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتجنب التأثير على إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت أن زيارة رئيس مجلس الوزراء جاءت خلال فترة تنفيذ أعمال التطوير، حيث تفقد مدبولي خط سير الأعمال والأنشطة المختلفة المقامة داخل المنتزه، دون أن يكون لذلك أي علاقة بقرار الإغلاق المؤقت.

وأشارت الإدارة إلى أنه يتبقى يومان فقط على انتهاء المدة الزمنية المحددة لأعمال الصيانة والتجديد، مؤكدة استمرار إغلاق المنتزه مؤقتًا أمام الزوار لحين الانتهاء الكامل من اللمسات النهائية، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان ظهور المنتزه في أفضل صورة عند إعادة افتتاحه.

وأكد البيان أن الفعاليات والأنشطة المستمرة داخل المنتزه خلال موسم الصيف تنظمها محافظة البحيرة من خلال الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز إدكو، ومنها الإدارات التعليمية والرياضية والصحية، بينما يقتصر دور إدارة المنتزه على استضافة تلك الفعاليات وتوفير الإمكانات اللازمة فقط.

وشددت الإدارة على أنها لا تتولى جمع أو تنظيم أي بيانات أو معلومات تخص المشاركين في تلك الفعاليات، نافية ما تم تداوله بهذا الشأن.

وأكدت إدارة المنتزه أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي منشورات أو تعليقات مضللة تستهدف إثارة البلبلة أو توجيه الرأي العام بمعلومات غير صحيحة، مطالبة المواطنين بتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

واختتمت الإدارة بيانها بتوجيه الشكر للمواطنين ورواد المنتزه على تفهمهم، مؤكدة قرب الإعلان رسميًا عن موعد الافتتاح واستقبال الزوار بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية.