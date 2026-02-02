دفاع أحد المتهمين في قضية المخدرات الكبرى يدفع ببطلان الدليل الفني

أحمد عادل

تواصل محكمة جنايات القاهرة الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين في قضية المخدرات الكبرى والمتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وقدم دفاع المتهم خالد فتحي والشهير بـ"فتحي الأبيض"، حافظة مستندات لهيئة المحكمة، تضمنت أصل قرار محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بمصادرة العقارات المملوكة لموكلها ووالده، وهي الصادر عنها إذن النيابة العامة المؤرخ في 17 أبريل 2025، مؤكدة أن يد المتهمين مغلولة عن تلك العقارات منذ صدور القرار.

ودفعت المحامية سامية ببطلان صفة المتهمين في إحراز المضبوطات، كما تمسكت ببطلان الدليل الفني بالأوراق، وبطلان إجراءات التحريز، لعدم إرسال جميع الأحراز إلى مصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل، مشيرة إلى أن نتائج الفحص الواردة بالأوراق أثبتت سلبية عدد كبير من العينات..

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من دريد ع عراقي الجنسية، وسامح م مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع فتحي خ مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، وخالد ف مالك مؤسسة مقاولات.

وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم كامل بنشاط المنظمة الإجرامي، وشاركا في إدارتها، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة سارة خليفة تولت ضخ الأموال اللازمة، والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.