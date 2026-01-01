شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 350 قضية مخدرات بإجمالي 411 متهمًا، وضبط 88 قطعة سلاح ناري و262 سلاحًا أبيض، إلى جانب تنفيذ 62,611 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما شملت الجهود ضبط 15 متهمًا هاربًا، و15 من ممارسي أعمال البلطجة، و334 دراجة نارية مخالفة، و28,541 مخالفة مرورية، مع فحص 60 سائقًا على الطرق السريعة أسفر عن إيجابية 10 حالات تعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات الأمنية.

