كتب- أحمد عادل:

لقى صانع المحتوى الرياضي إبراهيم جمال الشهير بـ"كماتشو" مصرعه رفقة صديقه، إثر تعرضهما لحادث سير أليم، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى.

وسادت حالة من الحزن بمدينة حلوان عقب إعلان وفاة "كماتشو" وصديقه، حيث نعاه أصدقاؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أحدهم مقطع فيديو لسيارته التي بدت في حالة تلف شديد نتيجة الحادث.

وأكد صديق الفقيد أن "كماتشو" كان قد باع كل ما يملك من أجل شراء السيارة الجديدة، لكنه فقد حياته برفقة صديقه في أول رحلة طويلة بها بعد تعرضهما للحادث المأساوي.

وأضاف أن وفاة "كماتشو" تمثل درسًا قاسيًا للشباب، إذ كان في كامل صحته قبل وفاته فجأة في الحادث.

وتم تشييع جثمان الفقيد وصديقه عقب صلاة العشاء اليوم من مسجد الصحابة بمدينة 15 مايو، وسط حالة من الحزن بين الأهالي والأصدقاء.

ونعى عدد من المؤثرين في المجال الرياضي "كمال الأجسام" عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفاة، مدرب اللياقة ومقدم المحتوى "إبراهيم كماتشو".

واشتهر إبراهيم جمال "كماتشو" كأحد صناع المحتوى الرياضي الكوميدي على منصات التواصل الاجتماعي، وجمع بين تقديم تدريبات اللياقة البدنية بأسلوب مبسط وروح مرحة جعلته قريبًا من الشباب ومصدر إلهام للكثير منهم.