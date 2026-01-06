كتب- صابر المحلاوي:

أمر المستشار حسام نصار، رئيس نيابة العجوزة، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالإساءة إلى قيم المجتمع المصري.

وخلال 5 ساعات من التحقيقات، واجهت النيابة المتهم باتهامات تتعلق بالتلفظ بألفاظ بذيئة وكلمات خادشة للحياء في عدد من أغانيه، بما يخالف القيم المجتمعية، إلا أن "كابونجا" أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لم يقصد استخدام ألفاظ خارجة أو خادشة للحياء.

وباشرت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية التحقيق مع المتهم، عقب إلقاء القبض عليه فجر اليوم بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، حيث تم اقتياده إلى سراي نيابة شمال الجيزة، وخضع للتحقيق داخل نيابة العجوزة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ألقت القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، لاتهامه بالتحريض على ارتكاب الجرائم والعنف من خلال كلمات بعض أغانيه، أبرزها أغنية "أنا مش ديلر يا حكومة".

وكشفت مصادر أمنية أن المتهم جرى ضبطه داخل شقته بشارع جامعة الدول العربية، بعد رصد محتوى غنائي منسوب إليه تضمن ألفاظًا وعبارات تحرض على العنف والبلطجة وتشجع على سلوكيات مخالفة للقانون.

وتقدم عدد من المحامين ببلاغات رسمية طالبوا فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المطرب، معتبرين أن بعض أعماله تمثل إساءة للمجتمع وتحريضًا مباشرًا على الجريمة، كما طالبوا بفحص عدد من أغانيه لاحتوائها على عبارات تشير إلى انتشار المخدرات وتمجيد البلطجة واستخدام القوة.

وتواصل الجهات المختصة فحص الأعمال الفنية المنسوبة للمتهم، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

