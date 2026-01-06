إعلان

رصاصة انتقام على علاقة آثمة .. قرار من الجنايات في "جريمة القناطر"

رمضان يونس

09:38 م 06/01/2026

متهم في قفص الإتهام _ تعبيرية

كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "7" مستأنف جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة مزارع على خلفية اتهامه بخطف وقتل سائق رميًا بالرصاص، اعتقادًا منه بوجود علاقة آثمة بين السائق وزوجته في منشأة القناطر إلى جلسة 1 فبراير 2026.

وأدانت محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق، المزارع بالإعدام شنقًا بعدما أبدى مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى، فيما برأت المحكمة المتهم الثاني ـ سوداني الجنسية ـ عما نسب إليه من اتهام.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 17019 لسنة 2021 جنايات مركز إمبابة، أن المتهم "عبد الكريم.ف" وآخر سوداني الجنسية قاما بقتل المجني عليه "ق.ف" عمدًا مع سبق الإصرار. حيث أعد المتهم سلاحًا ناريًا (بندقية آلية) واستدرج المجني عليه إلى موقع الجريمة، وأطلق عليه أعيرة نارية أودت بحياته، وذلك بدافع الانتقام من السائق لاعتقاده بوجود علاقة غير مشروعة بين المجني عليه وزوجته.

وذكرت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، أن المتهم خطف المجني عليه بالتحايل، حيث أوهمه بالعمل كحارس لإحدى أراضيه، واستدرجه إلى مكان بعيد عن الأنظار لتنفيذ جريمته لتنفيذ مخططه الإجرامي.

وأشارت النيابة العامة في تحقيقات القضية إلى أن المتهم الثاني، السوداني الجنسية، لم يكن على علم بنية المتهم الأول في الخطف والقتل.

