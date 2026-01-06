رسميا.. تحديد منافس مصر في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025

ضمن منتخب كوت ديفوار التأهل إلى دور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا 2025، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في دور ال 16 بأمم أفريقيا.

وبفوز منتخب كوت ديفوار على حساب بوركينا فاسو، يضرب موعدا مع منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، في اللقاء المقرر إقامته يوم السبت المقبل.

وكان المنتخب الوطني، تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز أمس الإثنين، على حساب منتخب بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في دور ال 16 بالبطولة.

وتقام مباراة منتخب كوت ديفوار أمام منتخب مصر، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن أخر مباراة جمعت بين منتخب مصر وكوت ديفوار، كانت مباراة دور ال 16 في نسخة البطولة عام 2021 بالكاميرون، وانتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

