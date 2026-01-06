إعلان

قرار جديد ضد 5 سيدات بتهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة والإسكندرية

كتب- محمود الشوربجي:

10:32 م 06/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 5 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في محافظتي الإسكندرية والقاهرة.

تبين من تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام المتهمات -من بينهن ثلاث لهن معلومات جنائية- باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب، واستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمات في أماكن تواجدهن بالمحافظتين، وعُثر بحوزة إحداهن على هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي.

وأقرت المتهمات بارتكابهن الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

إسلام كابونجا أمام مباحث الآداب: "الترند والأرباح السبب"

قرار قضائي بشأن استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط شبكة دعارة مباحث الأداب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

تنويه هام من البنك الأهلي للعملاء بوقف الخدمات الرقمية مؤقتا لهذا السبب
أخبار البنوك

تنويه هام من البنك الأهلي للعملاء بوقف الخدمات الرقمية مؤقتا لهذا السبب
شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
أخبار مصر

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب ناصر صقر وينعيه
زووم

مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب ناصر صقر وينعيه
هل يكسر الذهب حاجز الـ 7000 جنيه في مصر؟.. خبير يوضح
أخبار مصر

هل يكسر الذهب حاجز الـ 7000 جنيه في مصر؟.. خبير يوضح

دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
الموضة

دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان