قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 5 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في محافظتي الإسكندرية والقاهرة.

تبين من تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام المتهمات -من بينهن ثلاث لهن معلومات جنائية- باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب، واستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمات في أماكن تواجدهن بالمحافظتين، وعُثر بحوزة إحداهن على هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي.

وأقرت المتهمات بارتكابهن الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

