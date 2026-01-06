مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

1 0
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

3 0
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

1 1
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

1 0
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

11:04 م 06/01/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (25) (1)
  • عرض 25 صورة
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (4)
  • عرض 25 صورة
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (24) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (21) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (22) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (19) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (18) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (23) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وبنين (20) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر (14) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد مباريات دور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، مباراة كلاسيكية في تاريخ البطولة، حينما يلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب كوت ديفوار يوم السبت المقبل.

ونجح منتخب كوت ديفوار في الصعود إلى الدور ربع النهائي، بعدما حقق الفوز على حساب بوركينا فاسو اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ليضرب موعدا مع الفراعنة في ربع النهائي.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي البطولة، بعدما حقق فوزا كبيرا أمس الإثنين، على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة المنتخب المصري أمام كوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين

"لدعم نجله".. 5 صور لحضور زين الدين زيدان مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا موعد مباراة مصر وكوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر وكوت ديفوار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب ناصر صقر وينعيه
زووم

مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب ناصر صقر وينعيه
أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
أخبار مصر

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
أخبار مصر

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
حوادث وقضايا

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
الري: تحرك فوري لإزالة التعديات على "طرح النهر"
أخبار مصر

الري: تحرك فوري لإزالة التعديات على "طرح النهر"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان