موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

تشهد مباريات دور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، مباراة كلاسيكية في تاريخ البطولة، حينما يلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب كوت ديفوار يوم السبت المقبل.

ونجح منتخب كوت ديفوار في الصعود إلى الدور ربع النهائي، بعدما حقق الفوز على حساب بوركينا فاسو اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ليضرب موعدا مع الفراعنة في ربع النهائي.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي البطولة، بعدما حقق فوزا كبيرا أمس الإثنين، على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة المنتخب المصري أمام كوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

