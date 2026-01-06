مأساة "فارس".. حريق مطعم ينهي حياة شاب بحي الشرق في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

خيمت حالة من الحزن والصدمة على أهالي محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، عقب وقوع حادث مأساوي أسفر عن مصرع شاب في مقتبل العمر، إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد المطاعم بنطاق حي الشرق، وهو الحادث الذي استنفر الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية فور تلقي البلاغ.

دفعت إدارة الحماية المدنية على الفور بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات والأماكن المجاورة، حيث فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا مشددًا بمحيط الموقع لتسهيل عمليات المكافحة.

خلال أعمال الإطفاء والفحص الدقيق للموقع، تم العثور على جثمان الشاب "فارس أحمد عيد"، البالغ من العمر 18 عامًا، داخل المطعم، حيث تبين وفاته متأثرًا بإصابته واختناقه بالدخان والحروق الناتجة عن الحريق.

تم نقل الجثمان بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى السلام بورسعيد ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وملابساته بدقة، وبيان ما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أم وجود شبهة جنائية، وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لكشف كافة خيوط الحادث المأساوي.