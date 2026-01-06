قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن حريق مصحة الإدمان ببنها | صور

تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن اندلاع حريق بأحد المراكز الصحية لعلاج الإدمان بمدينة بنها، عصر يوم أمس الاثنين الموافق 5 يناير الجاري، والذي أسفر عن مصرع 7 من النزلاء وإصابة 4 آخرين، فضلًا عن خسائر بالممتلكات؛ انتقل المستشار صلاح الوكيل، مدير النيابة الإدارية ببنها (القسم الثاني)، على رأس فريق من أعضاء النيابة.

وضم الفريق كلًا من المستشارة إيمان لاشين، والمستشارة أسماء فرجاني، والمستشار الدكتور طارق بدران، والسيدة الأستاذة آية لاشين، وكيل النيابة، لإجراء معاينة لموقع المنشأة الطبية محل الواقعة، وبرفقتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، برئاسة نائب مدير إدارة العلاج الحر.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن المعاينة كشفت أن المركز يقع داخل عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق، وله مدخل مستقل، ويشغل طابقين؛ حيث يضم الدور الأرضي مكتبًا للأطباء، وشقة مكونة من 3 غرف مخصصة لإقامة النزلاء، وغرفة للمشرفين والتمريض، بالإضافة إلى سلم داخلي يصل إلى الدور الأول العلوي، الذي يضم 3 غرف أخرى لإقامة النزلاء.

وأضاف أن الحريق اندلع بالدور الأول العلوي، وتحديدًا بالغرفة الخلفية التي تضم السلم المؤدي إلى الطابق المذكور، ما أسفر عن تفحم كامل محتويات الغرفة.

وأشار إلى أن النيابة ناقشت أعضاء اللجنة المختصة حول اشتراطات الترخيص الصادر للمنشأة محل الواقعة، والإجراءات المتخذة بشأن أعمال التفتيش السابقة من الجهات المعنية، فضلًا عن مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.

وعقب الانتهاء من أعمال المعاينة، قرر المستشار الدكتور طارق بدران تكليف اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بسرعة إعداد تقرير تفصيلي مدعم بالمستندات، وتقديمه للنيابة في جلسة لاحقة. وجارٍ استكمال التحقيقات.