إعلان

قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن حريق مصحة الإدمان ببنها | صور

كتب : أحمد أبو النجا

04:55 م 06/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    معينة النيابة مصحة ادمان بنها
  • عرض 4 صورة
    معينة النيابة مصحة ادمان بنها
  • عرض 4 صورة
    معينة النيابة مصحة ادمان بنها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن اندلاع حريق بأحد المراكز الصحية لعلاج الإدمان بمدينة بنها، عصر يوم أمس الاثنين الموافق 5 يناير الجاري، والذي أسفر عن مصرع 7 من النزلاء وإصابة 4 آخرين، فضلًا عن خسائر بالممتلكات؛ انتقل المستشار صلاح الوكيل، مدير النيابة الإدارية ببنها (القسم الثاني)، على رأس فريق من أعضاء النيابة.
وضم الفريق كلًا من المستشارة إيمان لاشين، والمستشارة أسماء فرجاني، والمستشار الدكتور طارق بدران، والسيدة الأستاذة آية لاشين، وكيل النيابة، لإجراء معاينة لموقع المنشأة الطبية محل الواقعة، وبرفقتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، برئاسة نائب مدير إدارة العلاج الحر.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن المعاينة كشفت أن المركز يقع داخل عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق، وله مدخل مستقل، ويشغل طابقين؛ حيث يضم الدور الأرضي مكتبًا للأطباء، وشقة مكونة من 3 غرف مخصصة لإقامة النزلاء، وغرفة للمشرفين والتمريض، بالإضافة إلى سلم داخلي يصل إلى الدور الأول العلوي، الذي يضم 3 غرف أخرى لإقامة النزلاء.
وأضاف أن الحريق اندلع بالدور الأول العلوي، وتحديدًا بالغرفة الخلفية التي تضم السلم المؤدي إلى الطابق المذكور، ما أسفر عن تفحم كامل محتويات الغرفة.
وأشار إلى أن النيابة ناقشت أعضاء اللجنة المختصة حول اشتراطات الترخيص الصادر للمنشأة محل الواقعة، والإجراءات المتخذة بشأن أعمال التفتيش السابقة من الجهات المعنية، فضلًا عن مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.
وعقب الانتهاء من أعمال المعاينة، قرر المستشار الدكتور طارق بدران تكليف اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بسرعة إعداد تقرير تفصيلي مدعم بالمستندات، وتقديمه للنيابة في جلسة لاحقة. وجارٍ استكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة الإدارية حريق مصحة الإدمان بنها القليوبية علاج الادمان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

عودة المفصولين.. أبو شقة يكشف عن أولوياته حال فوزه برئاسة "الوفد"
أخبار مصر

عودة المفصولين.. أبو شقة يكشف عن أولوياته حال فوزه برئاسة "الوفد"
رئيس الوزراء: نسعى لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي
أخبار مصر

رئيس الوزراء: نسعى لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي
هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة
توغل غير مصرح به.. مقديشو تدين دخول وزير خارجية ‫إسرائيل إلى أرض الصومال
شئون عربية و دولية

توغل غير مصرح به.. مقديشو تدين دخول وزير خارجية ‫إسرائيل إلى أرض الصومال
كلمة السر وراء قفزة احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأعلى مستوى على الإطلاق
أخبار البنوك

كلمة السر وراء قفزة احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأعلى مستوى على الإطلاق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث