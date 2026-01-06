حرض على العنف.. تفاصيل ضبط إسلام كابونجا من شقته بالجيزة

6 آلاف متر من الجحيم.. 7 مصابين في حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر| صور

تجري النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، بعد ضبطه داخل شقته بشارع جامعة الدول العربية، على خلفية البلاغات المقدمة ضده التي اتهمته فيها بإصدار محتوى غنائي يحرض على ارتكاب الجرائم والعنف ويخالف القيم المجتمعية.

وكشفت التحقيقات أن بعض الأغاني المنسوبة إلى المتهم تضمنت ألفاظًا وعبارات تحث على البلطجة واستخدام القوة، إضافة إلى إشارات غير قانونية تتعلق بالمخدرات، بما يشكل تهديدًا للشباب والمجتمع.

وطلبت النيابة من الجهات المختصة فحص جميع الأعمال الفنية المنسوبة للمطرب للتأكد من مدى مخالفتها للقانون، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج الفحص والتحقيق.

وأوضحت المصادر أن المتهم جرى ضبطه فجرًا داخل شقته بشارع جامعة الدول العربية، بعد مراقبة دقيقة لأعماله الفنية المنسوبة إليه.

وتقدّم عدد من المحامين ببلاغات ضد المطرب، طالبوا فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لارتكابه ما اعتبروه تحريضًا مباشرًا على الجريمة وإساءة للقيم المجتمعية.

وتضمنت البلاغات مطالبة الجهات المختصة بفحص عدد من أغانيه التي تحتوي على إشارات إلى المخدرات وتمجيد البلطجة واستخدام القوة، لما تمثله من خطر على الشباب والمجتمع.

وتواصل الأجهزة المختصة فحص أعمال إسلام كابونجا تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق نتائج التحقيقات.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل قد قررت وقف المطرب إسلام كابونجا لمدة 6 أشهر بسبب ما بدر منه مؤخرًا ونشر فيديوهات غير لائقة.