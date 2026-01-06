"غائب منذ 13 عاما".. لاعب منتخب كوت ديفوار يسجل رقما تاريخيا في كأس أمم

أسدل الستار اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير الجاري، على منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وضمنت 8 منتخبات التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، وهم: "مصر، المغرب، الجزائر، كوت ديفوار، الكاميرون، مالي، السنغال ونيجيريا".

وكان منتخب مصر، ضمن التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما حقق الفوز أمس على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي أمم أفريقيا كالتالي:

مالي ضد السنغال، الجمعة 9 يناير، 6 مساءً

الكاميرون ضد المغرب، الجمعة 9 يناير، 9 مساءً

الجزائر ضد نيجيريا، السبت 10 يناير، 6 مساءً

مصر ضد كوت ديفوار، السبت 10 يناير، 9 مساءً

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين

"لدعم نجله".. 5 صور لحضور زين الدين زيدان مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية