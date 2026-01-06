مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

1 0
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

3 0
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

1 1
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

1 0
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

"بينهم مصر وكوت ديفوار".. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

11:20 م 06/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (4) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (25) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (7) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (6) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (2) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (3) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (9) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (15) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (23) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (22) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (21) (1)
  • عرض 21 صورة
    مباراة تنزانيا والمغرب (20) (1)
  • عرض 21 صورة
    مباراة تنزانيا والمغرب (21) (1)
  • عرض 21 صورة
    مباراة تنزانيا والمغرب (23) (1)
  • عرض 21 صورة
    مباراة تنزانيا والمغرب (24) (1)
  • عرض 21 صورة
    لمغرب وتنزانيا (7) (1)
  • عرض 21 صورة
    لمغرب وتنزانيا (9) (1)
  • عرض 21 صورة
    لمغرب وتنزانيا (4) (1)
  • عرض 21 صورة
    لمغرب وتنزانيا (12) (1)
  • عرض 21 صورة
    المغرب وتنزانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسدل الستار اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير الجاري، على منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وضمنت 8 منتخبات التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، وهم: "مصر، المغرب، الجزائر، كوت ديفوار، الكاميرون، مالي، السنغال ونيجيريا".

وكان منتخب مصر، ضمن التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما حقق الفوز أمس على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي أمم أفريقيا كالتالي:

مالي ضد السنغال، الجمعة 9 يناير، 6 مساءً

الكاميرون ضد المغرب، الجمعة 9 يناير، 9 مساءً

الجزائر ضد نيجيريا، السبت 10 يناير، 6 مساءً

مصر ضد كوت ديفوار، السبت 10 يناير، 9 مساءً

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين

"لدعم نجله".. 5 صور لحضور زين الدين زيدان مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وكوت ديفوار بطولة أمم أفريقيا مواعيد مباريات ربع نهائي أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"تليفون" يشعل النار بين جيران "المنيرة" وينتهي بجريمة
حوادث وقضايا

"تليفون" يشعل النار بين جيران "المنيرة" وينتهي بجريمة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
تنويه هام من البنك الأهلي للعملاء بوقف الخدمات الرقمية مؤقتا لهذا السبب
أخبار البنوك

تنويه هام من البنك الأهلي للعملاء بوقف الخدمات الرقمية مؤقتا لهذا السبب
أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
أخبار مصر

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
الموضة

دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان