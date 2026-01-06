"وفاء" تطلب الخلع: "حماتي كسرت باب شقتي وجوزي طردني"

كتبت- نور العمروسي:

أقامت "وفاء. ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطالب فيها بالخلع من زوجها، مبررة طلبها بتعرضها للطرد من منزل الزوجية بعد أن قامت والدة زوجها بكسر باب شقتها، على حد قولها.

وقالت وفاء، 35 عامًا، إنها تزوجت منذ 6 سنوات من "حاتم .م"، 41 عامًا، يعمل تاجرًا، ورُزقا بطفلين يبلغان من العمر أربع سنوات وسنتين، وأوضحت أن المشكلات بدأت منذ اليوم الأول للزواج، بسبب تدخل والدة زوجها المستمر في حياتهما، حيث كانت تقيم معهما بشكل دائم، مشيرة إلى أنها حضرت إلى المنزل عقب حفل الزفاف مباشرة، ثم واصلت المجيء يوميًا، وكان الزوج يبرر ذلك بعلاقته الوثيقة بوالدته.

وأضافت وفاء: "في أحد الأيام كنت متواجدة لدى أسرتي، فجاءت والدة زوجي إلى الشقة ولم تجد أحدًا، فاستعانت بنجار وقامت بكسر باب المنزل والدخول إليه والجلوس بداخله، وعندما علمت بالأمر من حارس العقار، عدت إلى المنزل وعاتبتها على تصرفها، وأخبرتها أنه ليس من حقها كسر باب الشقة، وكان ينبغي عليها الاتصال بي أو بابنها، إلا أنها ردت قائلة: هذا بيت ابني وأنا حرة أكسره وأدخل في أي وقت".

وتابعت: "حضر زوجي وأيد كلام والدته، وقال لي إن والدته حرة في بيت ابنها، فحدثت مشاجرة بيننا، انتهت بطردي أنا وأطفالي ليلًا، واضطررت إلى الذهاب إلى منزل أسرتي".

واستكملت الزوجة روايتها قائلة: "بعد مرور شهرين على وجودي لدى أسرتي، ذهبت إلى منزل الزوجية لأخذ ملابس أطفالي، ففوجئت بأن زوجي قام بتغيير "كالون" الباب، ورفضت والدته فتح الباب لي، واستولت على جميع ملابسي ومتعلقاتي الشخصية".

وأشارت إلى أن والدها حاول التواصل مع زوجها أكثر من مرة لحل الخلافات حفاظًا على مصلحة الأطفال، إلا أن الزوج رفض الرد نهائيًا، ما دفعها إلى اللجوء لمحكمة الأسرة.

وأوضحت وفاء أنها أقامت دعوى خلع حملت رقم 2065 لسنة 2025، ودعوى نفقة حملت رقم 1427 لسنة 2025، ولا تزال الدعويان قيد نظر المحكمة حتى الآن.

