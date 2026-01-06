إعلان

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

كتب : مصراوي

10:24 م 06/01/2026

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر دافئ نهارا..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية .

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

العاصمة الادارية 22 10

6 اكتوبر 22 10

بنهــــا 23 12

دمنهور 23 11

وادي النطرون 23 11

كفر الشيخ 21 10

بلطيم 20 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 23 11

شبين الكوم 22 10

طنطا 21 10

دمياط 22 11

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 24 10

السويس 23 12

العريش 22 09

رفح 21 10

رأس سدر 25 08

نخل 23 06

كاترين 18 04

الطور 24 11

طابا 23 08

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 24 14

الإسكندرية 24 11

العلمين 25 10

مطروح 25 10

السلوم 26 09

سيوة 24 06

رأس غارب 24 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 27 17

حلايب 25 18

أبو رماد 26 14

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 27 14

جبل علبة 26 14

رأس حدربة 25 16

الفيوم 23 06

بني سويف 23 06

المنيا 24 06

أسيوط 25 06

سوهاج 25 07

قنا 27 09

الأقصر 28 09

أسوان 30 12

الوادي الجديد 26 04

أبوسمبل 30 13

هيئة الأرصاد الجوية طقس الأربعاء طقس شديد البرودة أخبار الطقس حالة الطقس الطقس

