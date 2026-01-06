إعلان

بأسلوب ساخر وحركات غريبة.. ترامب يشعل الجدل بفيديو جديد

كتب : محمد جعفر

11:25 م 06/01/2026 تعديل في 11:34 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب- محمد جعفر:

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو في حالة من الحماس الشديد أثناء حديثه خلال اجتماع لأعضاء الحزب الجمهوري اليوم، وأدى ترامب بعض الحركات الغريبة بوجهه ويديه أثناء الحديث.

وسخر الرئيس ترامب من ديمقراطيين كبيرين لمشاركة الرجال المتحولين بالرياضات النسائية، وبتقليد مدى التعب رفع الأثقال للنساء، ومدى سهولتها بالنسبة للرجال المتحولين الذين يشاركون بالرياضات النسائية.

وفي سياق متصل قال ترامب عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: "إنه رجل عنيف، يصعد إلى هناك ويحاول تقليد رقصتي قليلاً، لقد قتل الملايين، ولديهم غرفة تعذيب في وسط كاراكاس يقومون بإغلاقها".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الجمهوري نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا

