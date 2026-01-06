إعلان

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف قنا

كتب : محمود الشوربجي

10:33 م 06/01/2026

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف

كتب - محمود الشوربجي:
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.
وخلال اللقاء عرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام ٢٠٢٥، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.
وقد أثنى المستشار محمد شوقي، على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.
وفي الختام أشار إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

