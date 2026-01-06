نواب وشخصيات عامة يشاركون في قداس عيد الميلاد بالتجمع الخامس

كتب أحمد العش

تصوير هاني رجب:

شهدت كنيسة أبي سيفين بالتجمع الخامس إقامة قداس عيد الميلاد 2026، بحضور عدد من القيادات الحزبية والبرلمانية.

ورصدت عدسات مصراوي، مشاركة عدد من النواب في القداس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بينهم: النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إلى جانب النائب أحمد صبور، والنائب خالد عامر، الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية بأمانة محافظة القاهرة، وعدد من قيادات حزب الجبهة الوطنية بأمانة القاهرة.

وأكد الحضور، خلال مشاركتهم في القداس، على أهمية تعزيز روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن، مشددين على أن مثل هذه المناسبات تعكس وحدة المصريين وتلاحمهم، وتجسد قيم السلام والتسامح التي يتميز بها المجتمع المصري.